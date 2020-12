Le pagelle di Chelsea-West Ham- Abraham doppietta lampo, delude Fornals

CHELSEA-WEST HAM 3-0

Marcatori: 10’ Silva, 78’ 80’ Abraham.

CHELSEA

Mendy 6,5- Bravo in uscita e ottima lettura dei lanci lunghi del West Ham.

Azpilicueta 6,5- Il capitano ritorna in pista dopo qualche gara e lo fa con il giusto approccio.

Zouma 6,5- Salva un gol nel primo tempo mettendoci la testa per evitare che la sfera finisca in rete.

Silva 7- Con una bella zuccata in area del West Ham porta in vantaggio la sua squadra. Impossibile saltarlo nell’uno contro uno.

Chilwell sv- Sfortunato, dopo tre minuti gli si gira la caviglia. Cerca di resistere, ma non ce la fa. (Dall’11’ Emerson 6- Spinge e si fa trovare sempre in fase di sovrapposizione).

Kantè 6- Il solito motorino in mezzo al campo, tanto lavoro sporco al servizio della squadra.

Jorginho 6- Metronomo puntuale nel gestire tutte le sfere in linea mediana, non sbaglia praticamente nulla. (Dal 66’ Kovacic 6- Diligente e con personalità).

Mount 6,5- Spinge tantissimo sulla fascia destra: serve l’assist per Thiago Silva in occasione del vantaggio del Chelsea, qualche minuto dopo si ripete con Werner ma il tedesco non ci arriva.

Pulisic 5,5- Meno dirompente rispetto ad altre uscite, bravo Cresswell a non dargli tanto spazio. (Dall’81 Havertz sv)

Abraham 7,5- Doppietta in meno di due minuti che rende magica una serata che fino a quel momento era abbastanza anonima.

Werner 6- L’assist al compagno per il gol del 2-0 è l’unica nota lieta della serata: sbaglia due reti nel primo tempo, e colpisce la traversa sul finire del match. Continua il suo digiuno, che dura da nove partite, dopo l’avvio sprint.

WEST HAM

Fabianski 6,5- Bravissimo su Werner in due occasioni, nulla può sui gol del Chelsea che decidono il match.

Coufal 5,5- Dalle sue parti il Chelsea riesce ad arrivare con facilità sul fondo.

Balbuena 5- Tocca a lui marcare Abraham, un cliente parecchio scomodo vista la stazza, crolla nel secondo tempo.

Cresswell 5,5- Tiene a bada Pulisic e quando può spinge parecchio creando qualche grattacapo alla difesa del Chelsea. Non sale in tempo sul raddoppio dei blues lasciando in gioco Abraham.

Soucek 6- In linea mediana si trova a suo agio, ha la possibilità qualche volta di spingersi in avanti.

Rice 6,5- Il ragazzo che a 14 anni venne scartato dal Chelsea, dopo 7 anni di academy, segna alla sua ex squadra: a fermarlo, purtroppo per lui, è solo il fuorigioco (giusto).

Bowen 5- La sua prestazione non è delle migliori, non riesce a graffiare. (Dal 90' Fredericks sv)

Noble 5,5- Fatica a trovare la posizione a lui più congeniale, si vede poco.

Fornals 5- Al West Ham sarebbero servite le sue accelerazioni, ma per lui non è serata. (Dal 66’ Benrahma 6- Buon impatto).

Haller 5,5- Lasciato completamente da solo dai suoi compagni a fare la guerra contro tutta la difesa dei blues, ha qualche chances in contropiede.