Le pagelle di Fulham-Liverpool 1-1- Reid è ovunque, Alisson para tutto

FULHAM-LIVERPOOL 1-1

Marcatore: 25’ Reid (F), 79’ rig. Salah (L).

FULHAM

Aréola 6- Nel primo tempo è totalmente inoperoso, non deve calciare neanche un rinvio. Nella seconda parte di match più impegnato.

Aina 6- Attento e propositivo in fase offensiva quando può sganciarsi e spingere.

Andersen 6,5- Condizionato dall’ammonizione prematura, annulla Firmino per tutto il match.

Adarabioyo 6- Ordinato e pulito nelle letture difensive, bravo nel gioco aereo.

Reid 7,5- Una partita fatta di corsa e grandi giocate: svaria su tutto il fronte offensivo e in occasione del gol fa partire una bordata che batte Alisson.

Anguissa 6- Ha sulla testa la palla del raddoppio ma spreca in maniera goffa, per il resto cerca di mettere ordine in mezzo al campo.

Lemina 6,5- Tanta grinta in mediana, riesce a rompere il gioco del Liverpool con grande facilità. (Dall’80’ Reed sv.)

Robinson 6- Meno attivo del suo collega sulla fascia opposta, deve comunque aiutare Adarabioyo per raddoppiare su Salah.

Loftus Cheek 6,5- Lavora benissimo sulla trequarti offensiva per riuscire a collegare l’attacco con il centrocampo, prezioso. (Dal 74’ Kamara 5,5- Il suo braccio largo costa il rigore del pareggio).

Lookman 7- Scatenato per tutta la partita, costringe Alisson ad un paio di bellissime parate: gli manca solo il gol. (Dall’88’ Bryan sv).

Cavaleiro 7- Molto bravo a dare profondità alla squadra, il Liverpool gli concede tanto campo e lui ci sguazza a meraviglia.

LIVERPOOL

Alisson 7- Tiene a galla i Reds per gran parte del match con delle parate molto difficili.

Alexander Arnold 5- Soffre tremendamente le folate di Reid e Lookman che stazionano sempre dal suo lato. (Dal 68’ Williams 6- Propositivo).

Fabinho 5,5- Rischia molto nella prima frazione quando scivola in mezzo all’area per contrastare Cavaleiro toccandolo, per l’arbitro non è rigore ma i dubbi restano.

Matip 5,5- Il Fulham davanti fa pentole e coperchi, lui si dfende come può. (Dal 46’ Minamino 6- Pimpante, ma non incisivo).

Henderson 6- Cerca con insistenza la verticalizzazione e il lancio lungo, non sempre è preciso.

Wijnaldum 5- In balia della mediana avversaria, non si rende mai partecipe di un inserimento offensivo.

Jones 5,5- In ritardo nella maggior parte delle azioni difensive, si becca il giallo dopo mezzora per un fallo su Lookman che l’aveva sorpreso.

Salah 6,5 - Davanti è quello che prova di più ad entrare nel match con due conclusioni ben indirizzate verso la porta. Poi realizza il rigore del pareggio. (Dall’83’ Origi sv).

Firmino 5- Mai cercato dai compagni, non è che lui faccia molto per farsi vedere.

Mané 5- Sbaglia un colpo di testa facile nella prima frazione, non si accende nemmeno con il passare dei minuti.