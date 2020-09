Le pagelle di Huesca- A.Madrid: male Suarez e Vitolo, bene Fernandez

vedi letture

Huesca-Atletico Madrid 0-0

HUESCA

Fernandez 6,5 - Attento nel finale su Joao Felix. Prestazione di sostanza.

Pedro Lopez 6.5 - Tiene a bada Vitolo (che in realtà si tiene a bada quasi da solo) e appena può scende in avanti. Si fa male e deve lasciare il campo. (dal 72' Silva s.v. - )

Pulido 6 - Prestazione pulita, senza grosse sbavature.

Siovas 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più nei meccanismi difensivi.

Galan 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore.

Seoane 6.5- Bene quantità e qualità in mezzo al campo.

Mosquera 6.5 - Sempre più imprescindibile per Michel. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo.

Rico 6 - Prestazione discreta, va a sprazzi, senza grandi guizzi. (dall'82' Juan Carlos s.v. - )

Ferreiro 6 - Gara senza infamia e senza lode, ci prova, ma senza grande fortuna. (dall'82' Gomez s.v.- )

Okazaki 6 - Prova non negativa, ma contro Felipe ed Hermoso non è facile. Si batte, comunque, fino a quando rimane in campo. (dal 70' Mir 6- )

Borja Garcia 6 - Vero che non segna, ma ci prova con orgoglio. (dal 70' Ontiveros 6 - )

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Attento fino alla fine, si dimostra grande certezza tra i pali.

Trippier 6 - In difesa sbaglia poco, molto attento, senza grandi sbavature.

Felipe 6 - Si batte contro l'attacco dell'Huesca e ne esce vincitore.

Hermoso 6 - Prova sufficiente, senza strafare.

Lodi 6 - Nel primo tempo spinta poco incisiva, da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Llorente 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta. (dal 61' Carrasco 6 - )

Thomas 5.5 - A centrocampo dà l suo contributo, ma sono più ombre che luci.

Saul 5 - Gara insufficiente, non riesce mai ad accendere. Manca la sua fantasia. (dal 74' Koke s.v. - )

Vitolo 4.5 - Evanescente, mai un'accelerazione, una giocata degna di nota. Via dopo un tempo. (dal 46' Correa 5.5 - )

Joao Felix 6.5 - Primo tempo abulico, meglio nella ripresa. Le uniche azioni pericolose sono le sue. (dal 79' Vishnmyakov s.v. )

Suarez 5 - Scordiamoci l'esordio contro il Granada. Nemmeno il Pistolero riesce a curare il gioco abulico e senza idee del Cholo. (dal 62' Diego Costa s.v. )