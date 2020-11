Le pagelle di Leeds-Arsenal 0-0 - Male Pepe, Cooper confuso

LEEDS

Meslier 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Ayling 6 - Spinge appena può in difesa ci prova anche al tiro, esce a metà ripresa. (dal 70' Rodrigo 6,5 - Spezzone di gara incisivo, sfiora il gol, non è fortunato.)

Koch 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione.

Cooper 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, un errore, per poco, non causava un rigore.

Alioski 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Phillips 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Raphinha 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti, sfiora il gol nel finale.

Klich 6 - Alterna cose buone ad altre meno, non lascia il segno sul match.

Dallas 6 - Diligente in mezzo al campo, appena può si lancia e mette cross interessanti.

Harrison 5,5 - Prova insufficiente, aveva abituato ad altre interpretazioni, ci prova, ma senza fortuna. (dall'80' Poveda s.v. - )

Bamford 6 - Un palo, un tiro pericoloso. Le occasioni ci sono, non è fortunato.

ARSENAL

Leno 6,5 - Tiene a galla i suoi, un punto anche per merito uo.

Bellerin 6 - Spinge appena può, ordinato in difesa.

Holding 6 - Attento in difesa, con Bamford suda un po', ma ne esce vincitore.

Gabriel 6 - Fa sentire il fisico quando è necessario, pochissime volte si fa sorprendere.

Tierney 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Xhaka 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Ceballos 5.5 - Parte piano, poi si accende e sfiora il gol. Poi cala d'intensità nella ripresa.

Willock 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dal 58' Saka 6 - Ci prova, poi deve uscire nel finale per infortunio) (dal 90' Maitland-Niles s.v. - )

Pepé 4 - Espulsione sconsiderata, ma anche in precedenza non aveva brillato. Gara ampiamente negativa.

Willian 5.5 - 45' senza grande costrutto, fatica molto, esce dopo un tempo. (dal 46' Nelson 6 - Inizio promettente, poi si spegne)

Aubameyang 6 - Pochi palloni giocabili, non manca l'impegno, ma l'Arsenal non gli dà grandi possibilità per incidere.