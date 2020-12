Le pagelle di Liverpool-Tottenham 2-1 - Bene Firmino e Salah, delude Bergwijn

Liverpool

Alisson 6 - Non dà una grande sensazione di sicurezza, ma non commette errori vistosi.

Alexander Arnold 6,5 - Appena può si rende pericoloso, gara gagliarda fino alla fine.

Williams 6 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Una prova sufficiente per un profilo giovanissimo.

Fabinho 6,5 - Kane non è un cliente semplice, lui riesce ad arginarlo. Altra buona prova in mezzo.

Robertson 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo. Bel match con Aurier

Wijnaldum 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Solito stantuffo in mediana.

Henderson 6 - Il capitano gioca una gara di lotta e di governo. Anche lui meno appariscente di altre volte, ma senza incisivo.

Jones 6 - Buono il suo apporto in mezzo, tiene botta alla mediana avversaria.

Salah 6,5 - Gran primo tempo per l'egiziano con il gol annesso, meno intenso nella ripresa.

Firmino 7 Torna ad essere decisivo dopo un periodo opaco. Non solo il gol, ma il movimento su tutto il fronte d'attacco.

Mané 6 - Vuole il gol, ma non lo trova, la sua prova, però, non è da buttare, anzi.

Tottenham

Lloris 6.5 - Poco può sulle reti avversarie, per il resto fa buona guardia.

Aurier 6,5 - Buona gara sulla fascia, spinge appena può, tiene bloccato Robertson

Alderweireld 6 - Duello rusticano con Salah e compagni, ma alla fine deve soccombere. Su Firmino non riesce a chiudere.

Dier 6 - Altro giocatore che ha nell'arretramento in difesa una seconda giovanezza. Sbaglia pochissimo.

Davies 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, ma potrebbe dar di più in fase di spinta.

Hojbierg 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Lo Celso 6.5 - Qualità anche se a corrente alternata in mediana. Intelligente nell'assist per Son. (Dal 58' Moura 5,5 - Non lascia il segno).

Bergwijn 5 - Un palo, un'occasione sprecata. L'olandese manca l'occasione per essere decisivo. (Dal 76' Reguilon s.v. )

Sissoko 6 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte.

Kane 6 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni, ma non è incisivo come altre volte.

Son 6,5 - Riesce a timbrare, ma non è ficcante e lucido come in altre prestazioni.(Dall'87' Alli s.v. - )