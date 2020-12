Le pagelle di Man City-Fulham 2-0- De Bruyne perfetto, Aréola tiene a galla i suoi

Manchester City-Fulham 2-0

Marcatori: 5’ Sterling (C), 26’ rig. De Bruyne

Manchester City

Ederson 6- Spettatore non pagante nel pomeriggio vittorioso dei suoi compagni. Il Fulham non è mai pericoloso.

Cancelo 6,5- Intraprendente durante tutto l’arco del match, spinge e dà copertura in fase difensiva.

Stones 6,5- Il pomeriggio è quasi libero vista la pochezza dell’attacco del Fulham, in fase di impostazione sbaglia pochissimo.

Dias 6,5- Si spinge in avanti sulle palle inattive a favore della sua squadra, non riesce a trovare la via del gol.

Mendy 6- Guardiola spera di recuperarlo dopo i numerosi infortuni che l’hanno colpito in queste stagioni. Ordinato senza strafare.

Rodri 6,5- Mette ordine in mezzo al campo cercando il fraseggio con De Bruyne che per l’occasione gioca dieci metri più avanti.

Gundogan 6- Meno appariscente del suo compagno di reparto, fa molto lavoro sporco e spazza via il centrocampo del Fulham.

Mahrez 7- Molto ispirato in questo pomeriggio: nelle azioni pericolose del City lui ci mette sempre lo zampino. Gli manca solo il gol.

De Bruyne 7,5- Illumina in mezzo al campo nella trequarti offensiva: un bellissimo assist per la rete di Sterling, freddo e glaciale quando deve calciare dagli undici metri.

Sterling 7- Parte a razzo e dopo cinque minuti ha già trovato la terza rete in campionato. Poi, sull’ennesima incursione in mezzo all’area avversaria, si guadagna anche il rigore.

Gabriel Jesus 6- Svaria molto su tutto il fronte offensivo dando pochi punti di riferimento. In una giornata così avrebbe dovuto fare qualcosa in più.

Fulham

Aréola 6,5- Se non fosse per lui il Fulham tornerebbe a Londra con un passivo molto più pesante. Salva i suoi in almeno quattro occasioni.

Aina 4,5- In difficoltà serissima contro Sterling e tutti gli avanti del City, probabilmente a fine partita avrà preso un analgesico per il mal di testa.

Andersen 4,5- In ritardo ogni volta che i citizens vengono avanti verso la sua porta, commette il fallo da rigore su Sterling che consegna al City il raddoppio.

Adarabioyo 5- Giocatore del vivaio del Manchester City, non è il ritorno a casa che si aspettava dal punto di vista del risultato e della prestazione personale.

Reid 5- L’uragano Sterling si abbatte dalla sua parte e lui oppone pochissima resistenza. (Dal 72’ Kamara 5- Muscoli e fisico al servizio della squadra, non è la sua giornata).

Anguissa 5,5- Cerca di mettere fosforo e peso in mediana, non ci riesce in maniera continua ma almeno ci prova.

Reed 5- Il confronto con il suo dirimpettaio Rodri è impietoso, non riesce a vincere un contrasto e a servire le punte. (Dal 68’ Lemina 5- Non riesce a dare la scossa ai suoi).

Robinson 5- Accorto e timoroso in fase difensiva, prova a distendersi maggiormente quando c’è da attaccare.

Loftus Cheek 4,5- Scorrazza nella trequarti difensiva del City ma quasi mai riesce ad essere servito. (Dall’80’ Cairney sv).

Lookman 4,5- Molto rapido e brevilineo, non riesce a combinare nulla di buono sulla fascia.

Cavaleiro 5- Viene lasciato completamente solo dalla sua squadra a fare la guerra contro i difensori avversari, almeno ci mette impegno.