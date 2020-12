Le pagelle di Manchester City-Marsiglia 3-0- Aguero entra e segna, Mandanda evita la goleada

Manchester City-Olympique Marsiglia 3-0

Marcatori: 48’ Torres, 77’ Aguero, 90' Sterling

MANCHESTER CITY

Steffen 6- Esordio per il classe ’95 nella massima competizione europea, rischia pochissimo.

Walker 6- Molto attivo sulla sua corsia di competenza, si rende autore di una buona prova in entrambe le fasi.

Garcia 6- Solamente 26 minuti nella sua sfortunata serata dopo che un infortunio al flessore lo costringa ad alzare bandiera bianca. (Dal 26’ Stones 6,5- Entra a freddo ma non ne risente, autorevole e preciso in fase difensiva).

Laporte 6,5- Pericoloso quando può sfruttare i suoi centimetri sulle palle inattive, Payet svaria molto su tutto il fronte d’attacco ma dalla sua parte non si passa.

Akè 6- Guardiola lo usa molto di rado, lui però oggi non sfigura e fa presente all’allenatore che può essere una risorsa per le rotazioni.

Fernandinho 6- Molto disciplinato ed elegante in fase di costruzione il capitano dei citizens.

Gundogan 6- Uno dei pochi sopravvissuti al massiccio turnover rispetto alla gara di sabato con il Fulham, gioca solo un tempo senza brillare. (Dal 46’ Sterling 6,5- Segna il gol che chiude il match definitivamente).

Mahrez 7- Dà molto fastidio alla retroguardia del Marsiglia che fa fatica a contenerlo: ad inizio secondo tempo brucia secco Nagatomo e serve un bell’assist a Ferran Torres. (Dal 68’ Aguero 7- Entra e al primo pallone toccato segna: è tornato il Kun).

Bernardo Silva 6- Non una delle sue migliori prestazioni, non riesce a trovare la sua posizione usuale tra le linee.

Foden 6- Parte bene, poi si spegne alla distanza. È comunque intraprendente e da lodare per l’atteggiamento e la volontà.

Torres 7- L’attaccante spagnolo si regala la quarta perla in questa Champions League: non male per un 20enne.

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Mandanda 6,5- E' protagonista di parecchie belle parata dando prova di grande atletismo nonostante i 35 anni, se non fosse per lui il passivo sarebbe maggiore.

Sakai 5,5- Prende un colpo alla spalla ad inizio match e gioca un po’ condizionato dalla botta, il samurai però non molla e finisce lo stesso la gara.

Gonzalez 5- Non è reattivo in occasione del gol del vantaggio del City, non accorcia su Ferran Torres che gli passa davanti con troppa facilità.

Balerdi 5,5- Un po’ lento nel contrastare Mahrez che ha spazio per servire l’assist al compagno in occasione del vantaggio. Va vicino al pari su un angolo nel secondo tempo.

Nagatomo 5- Più di una volta l’ex Inter viene sverniciato da Mahrez che gli fa passare una brutta serata.

Kamara 5,5- Intraprendente quando la sua squadra è in possesso della sfera, in difficoltà invece se c’è da difendere. (Dal 68’ Rongier 5,5- Fatica a trovare le misure col match).

Sanson 5- Non riesce ad imporsi in mezzo al campo, poco coinvolto.

Gueye 6- Qualche buona incursione in area ci permette di apprezzare le doti atletiche di questo giovane giocatore. (Dal 75’ Strootman sv)

Thauvin 5- Completamente avulso dal gioco, non riesce mai a trovare lo spunto. (Dal 75’ Marley Aké sv)

Payet 6- Nel primo tempo si vede annullare una rete per fuorigioco (giusto). È sempre pericoloso quando ha la possibilità di puntare l’uomo. (Dal 68’ Cuisance 6- Buon impatto).

Germain 5,5- Villas Boas gli dà fiducia dopo il gol al Nimes di venerdi sera, lui però non lo ripaga. (Dal 75’ Benedetto sv)