Le pagelle di Manchester City-Newcastle-Cancelo il migliore, male la difesa dei Magpies

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0

Marcatori: 15’ Gundogan, 55’ Torres.

Manchester City

Ederson 6- Non ha molto lavoro da svolgere in questo match, neanche una parata degna di nota.

Cancelo 7,5- Molto ispirato in questa gara, in fase offensiva addirittura fa il trequartista come richiesto da Guardiola. Bello l’assist per Torres.

Stones 6- Solido in copertura e lettura difensiva, bravo a far partire l’azione dal basso.

Dias 6- Joelinton gravita dalle sue parti e con la sua stazza fisica non è di certo comodo contrastarlo, lui regge.

Akè 6,5- Spinge parecchio nella prima frazione, dando sfoggio anche di buone doti in fase di copertura.

Rodri 6,5- Fa tanto lavoro sporco per i suoi compagni. (Dal 57’ Fernandinho 6- Bravo a dirigere il gioco quando entra).

Gundogan 7- Bravissimo ad inserirsi con i tempi giusti in occasione del gol, chirurgico nella conclusione. (Dal 90' Foden sv)

De Bruyne 6- Ha sul piede destro la palla del 2-0, ma la spreca cincischiando troppo e perdendo l’attimo.

Sterling 6,5- Molto intraprendente sulla fascia cerca sempre il taglio alle spalle del difensore: molto lucido nel servire Gundogan dopo aver ubriacato mezza difesa.

Torres 7- Alla prima occasione non fallisce il raddoppio: attaccante vero. (Dal 77' Aguero sv)

Silva 6- Un po’ avulso dal match, il City preferisce spingere dall’altro lato complice anche non una delle sue migliori serate.

Newcastle

Darlow 6,5- Su un tiro cross di De Bruyne si supera, si ripete qualche minuto dopo sempre sul capitano del City.

Yedlin 6- Molto attento in fase difensiva, dalla sua parte non si passa.

Fernandez 5,5- Il capitano dei Magpies soffre molto la velocità degli avanti del City.

Schar 5,5- Si fa vedere di più in fase offensiva che difensiva, non sempre lucido nelle scelte.

Clark 5- Con la complicità di Ritchie si perde Sterling in occasione del gol del vantaggio.

Ritchie 5- L’esperto giocatore del Newcastle è molto in difficoltà in fase difensiva, Sterling dal suo lato fa parecchio male. (Dal 66’ Lewis 5,5- Si applica con abnegazione, ma la gara è già compromessa).

Murphy 5,5- Non ha mai la possibilità di poter spingere e far vedere qualcosa di buono.

Hayden 5,5- Fa bene la diga in mezzo al campo, un po’ meno la fase di costruzione del gioco.

Longstaff 6- Il classe 2000 del Newcastle gioca una partita solida, tenendo a galla in solitaria la mediana degli ospiti.

Almiron 5,5- Troppo tenero nel contrasto con Cancelo che porta alla rete del 2-0. (Dall'82 Gayle sv)

Joelinton 6- Si sbatte, combatte e fa la guerra contro tutta la difesa del City. Di occasioni per poter far male nemmeno l’ombra. (Dal 71' Carroll 6 Prova a far valere il fisico, non sposta gli equilibri).