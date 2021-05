Le pagelle di Manchester United-Leicester 1-2 - Bene Soyuncu e Ndidi, Mata opaco

Manchester United-Leicester 1-2

Marcatori: 10' Thomas, 15' Greenwood, 66' Soyuncu

Le pagelle del Manchester United

De Gea 6 - Non può nulla sulla bella rete di Thomas, per il resto fa buona guardia.

Williams 6 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Bailliy 5.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. In ritardo su Thomas.

Tuanzebe 6.5 - Alterne cose buone ad altre meno nella prima parte, ma esce alla distanza, nella seconda frazione sbaglia pochissimo.

Telles 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

van de Beek 5.5 - Timido, non sempre riesce a fare filtro. Meglio nella seconda parte, ma può e deve fare di più.

Matic 6 - Punto di riferimento della squadra, sbaglia poco, recupera tanti palloni. Molle, però, su Soyuncu nel gol dell'1-2.

Diallo 6 - Pimpante anche se a corrente alternata, meglio nella seconda parte. (Dal 78' Fernandes 5.5 - Avrebbe spazio per colpire, ma non trova la rete).

Mata 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta.

Elanga 6 Si integra bene con il resto della squadra, buone giocate, via dopo un'ora positiva. (Dal 67' Rashford 5.5 - Ci prova, ma non ha spazio per colpire).

Greenwood 6.5 - Ha le stimmate del gran giocatore. Segna un bel gol, ma non solo. Può solo migliorare. (Dal 67' Cavani 6 - Il suo ingresso dà imprevedibilità e peso offensivo, ma il gol non arriva).

Le pagelle del Leicester

Schmeichel 5.5 - Non perfetto in alcune occasioni, si fa sorprende dal diagonale di Greewood.

Castagne 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Fofana 6 - Duello rusticano con Greenwood e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Soyuncu 7 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla e segna anche un gol.

Thomas 6.5 - Bel gol, sinistro al volo, ma non solo.

Albrighton 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Tielemans 6.5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza, cala solo alla distanza.

Ndidi 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con Tielemans si intende bene e crea azioni pericolose.

Perez 5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Scompare nella ripresa. (Dal 67' Maddison 6 - Tatticamente sbaglia poco, finale di sofferenza).

Iheanacho 6 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni, ma al tiro non ci arriva.

Vardy 6.5 - Solita intelligenza tattica, guida i compagni e non sfigura. (Dal 78' Choudhury s.v. - )