Le pagelle di Neymar - Le sue lacrime fanno il giro del mondo. Stecca nella notte più importante

Serata amara per Neymar. Le lacrime del brasiliano a fine partita hanno fatto il giro del mondo. "Non è ancora Messi o CR7" titola Tuttomercatoweb che gli dà un 5 pieno, così come La Gazzetta dello Sport che lo elegge peggiore in campo della serata: "Tocca a lui finire dietro la lavagna perché è costato 42 milioni in più del francese".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5.5

Tuttosport: 6