Le pagelle di Southampton-Manchester City 0-1 - Bene Sterling e De Bruyne

vedi letture

Risultato finale: Southampton-Manchester City 0-1

SOUTHAMPTON

McCharty 6 - Può poco sulla rete subita , per il resto c'è poco da segnalare.

Walker-Peters 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Bednarek 5.5- Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Vestergaard 6 - Prova sufficiente in difesa. Si integra bene con il compagno Bednarek.

Bertrand 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Walcott 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Ward-Prowse 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara, ma sufficiente

Romey 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra. (Dal 70' Pizzi 5.5 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario).

Djenepo 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dal 59' Redmond 6 - Il suo ingresso dà imprevedibilità e peso offensivo)

Adams 5.5 Si integra bene con Ings, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 82' N'Lundulu s.v.- )

Ings 6 - Il suo infortunio cambia la gara dei Saints. (Dal 41' Tella 6 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario).

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Buona prova tra i pali, non si fa sorprendere dagli attacchi avversari.

Walker 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Stones 6.5 - Duello rusticano con Adams e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Dias 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Cancelo 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Gundogan 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Rodri 6 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza.

Bernado Silva 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con gli altri trequartisti si intende bene e crea azioni pericolose.

De Bruyne 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte.

Sterling 6.5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni. E soprattutto il gol vittoria.

Torres 6 - Si agita, spinge, ma non lascia il segno. (Dal 72' Mahrez 5 - Spreca troppo.)