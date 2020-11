Le pagelle di Southampton-Manchester Utd 2-3 - Cavani versione Matador, bene Ward-Prowse

vedi letture

Risultato finale: Southampton-Manchester United 2-3 (Bednarek, Ward Prowse, Fernandes, Cavani, Cavani)

SOUTHAMPTON

McCarthy 5,5 - Un grave errore quasi costa un gol, poi si riscatta con una bella parata. In difficoltà nella ripresa, non dà grande sensazione di sicurezza.

Walker-Peters 6 - La media tra un buon primo tempo e una ripresa in difficoltà come tutti i Saints. Esce nel finale. (dal 94' N'Lundulu s.v. - )

Bednarek 6 - Va a segno, ma in difesa non è irreprensibile. Soffre Cavani che lo beffa in una circostanza.

Vestegaard 5,5 - In difficoltà con Cavani e compagni, non trova le giuste conto misure e anche lui finisce per essere battuto.

Bertrand 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Armstrong 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Ward-Prowse 6,5 - Gol su punizione, poi buona gara in mezzo, cala nel finale.

Romeu 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Djenepo 6,5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dal 72' Long s.v. - )

Walcott 5,5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Adams 5,5 - Si batte, ma non lascia il segno.

MANCHESTER UNITED

De Gea 5 - Male sul gol di Ward-Prowse, si fa male ed esce dopo un tempo. (dal 46' Henderson 6 - Attento tra i pali.)

Wan-Bissaka 5 - In difficoltà contro Djenepo, non riesce a trovare le giuste contromisure.

Lindelof 6 - Primo tempo in apnea, esce bene alla distanza.

Maguire 6 - Prima parte di gara complicata, nella ripresa più sicuro, sbaglia poco.

Telles 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco. Esce per infortunio. (dall'84' Williams s.v. - )

Matic 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce interessanti trame, recupera tanti palloni.

Fred 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Van de Beek 6,5 - Migliora il talento scuola Ajax. Gara vivace in entrambe le fasi.

Bruno Fernandes 6,5 - Sono già 7 in questo inizio di stagione, l'ex Novara, Udinese e Sampdoria, sta diventando un calciatore totale.

Greenwood 5 - Questa volta stecca la gara, errore davanti al portiere, poi esce dopo un tempo. (dal 46' Cavani 8 - Il Matador, prestazione superlativa per l'ex Napoli. Un assist, due gol decisivi. Non è ancora al meglio, ma è un campione vero.)

Rashford 6,5 - Meglio nella ripresa come tutto lo United. Suo l'assist per il gol vittoria di Cavani.