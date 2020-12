Le pagelle di Union Berlin-Bayern Monaco 1-1: bene Becker e Coman

UNION BERLIN

Luthe 7 - Tra i migliori in campo, bravo in almeno tre circostanze. Nulla può su Lewandowski.

Trimmel 6,5 - Appena può si rende pericoloso, spinge sempre e con Coman innesca un bel duello. Cinque salvataggi e quattro contrasti vincenti.

Friedrich 6,5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Alta l'attenzione anche nella ripresa.

Knoche 6 - Con Lewandowski non è semplice, riesce a lomitare i danni.

Lenz 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Promel 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Segna e nella ripresa rimane sempre nel vivo dell'azione.

Becker 6,5 - Inizio lento, poi sale di tono e spinge con grande intensità.

Ingvartsen 6 - Deve lasciare il campo dopo mezz'ora per un infortunio. (Dal 36' Teuchert 6 - Ci prova, ma si scaglia contro il muro avversario).

Griesbeck 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dal 71' Ryerson 6,5 - Il suo ingresso dà imprevedibilità ed equilibrio).

Buiter 6 Si integra bene con il resto della squadra, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno. (Dal 71' Endo 6 - Senza infamia e senza lode)

Anowiji 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova.

BAYERN MONACO

Neuer 6.5 - Si esalta in alcune circostanze, tiene a galla il Bayern nel periodo più complicato.

Pavard 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Pavard 6.5 - Duello rusticano con Awoniyi e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Alaba 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, è più continuo.

Davies 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Goretzka 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa. (Dal 76' Tolisso s.v. )

Musiala 6 - Quantità in mediana, ma fatica nella prima parte, un po' meglio nella ripresa. (Dal 63' Sané 6 - Ci prova, ma non riesce a lasciare il segno.)

Gnabry 6,5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con il resto della trequarti si intende bene e crea azioni pericolose. (Dall'88' Choupo-Moting s.v.- )

Muller 6 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte.

Coman 6,5 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni. Suo l'assist per il gol di Lewandowski.

Lewandowski 6,5 - Segna sempre lui. Il polacco è l'anima del Bayern e timbra ancora ed evita la sconfitta.