Le passioni di Haaland: "Meglio l'Xbox o la musica russa? Nessun dubbio: spaccherei la console"

Nella lunga intervista rilasciata da Erling Haaland a VG l’attaccante del Borussia Dortmund ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulle sue passioni: “Se mi chiedessero: ‘Devi scegliere: distruggi l’Xbox o smetti di ascoltare per sempre la musica russa’. Non avrei dubbi. Spaccherei l’Xbox e tutti i giochi, senza la mia musica russa non so starci”.