Le probabili formazioni di Manchester City-Olympique Marsiglia

Per il Marsiglia è l’ultima chiamata per l’Europa: i francesi questa sera, ore 21, a Etihad contro il Manchester City si giocano il terzo posto nel girone C di Champions League. L’Olympique dovrà cercare di fare bottino pieno, e nemmeno una vittoria potrebbe bastare perché i punti sono tre come l’Olympiacos che ha una differenza reti migliore e gioca contro il Porto già sicuro della seconda piazza.

COME ARRIVA IL CITY- La squadra di Guardiola ha battuto in scioltezza il Fulham sabato pomeriggio grazie al gol di Sterling e il rigore di De Bruyne. Il manager catalano non ha effettuato nemmeno una sostituzione nei novanta minuti, annunciando ampio turnover nella gara di coppa. Bernardo Silva, Foden, Zinchenko, Walker, Fernandinho partiranno tutti dal primo minuto non avendo giocato in campionato.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA- Tre vittorie consecutive in campionato per i francesi di Villas Boas che può schierare la miglior formazione possibile per centrare la qualificazione all’Europa League. L’unico indisponibile è Radonjic per un guaio muscolare alla coscia, rientra Balerdi dopo la squalifica contro l’Olympiacos. In attacco il tridente Thauvin, Benedetto, Payet.