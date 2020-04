Le proposte della Premier per la ripartenza: sei settimane negli hotel e partite nei centri sportivi

In previsione della ripresa del campionato inglese, la Premier League sta cercando di capire quali siano le migliori soluzioni per ricominciare a giocare in totale sicurezza. Una delle misure che potrebbero prendere i club è quella di rimanere in isolamento in hotel per un periodo massimo di sei settimane, cioè il tempo utile per terminare la stagione. Ma c'è di più: le partite si potrebbero giocare nei vari centri sportivi, anziché negli stadi. A riportarlo è il Daily Mirror.