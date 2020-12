Leeds, Bielsa commenta la sconfitta col Chelsea: "La partita non è stata decisa dall'arbitro"

"Le sconfitte sono sempre un'opportunità per imparare qualcosa". Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, è intervenuto ai microfoni della BBC al termine della sconfitta contro il Chelsea: "Non era semplice impedire la costruzione del gioco da dietro. Non riuscivamo a prendere palla nella loro metà campo. Non metto mai in dubbio le decisioni arbitrali e questa partita non è stata condizionata dall'arbitro. Le sconfitte sono sempre un'opportunità per imparare qualcosa. Il ritorno del pubblico? È sempre una buona notizia".