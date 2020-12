Leeds, Bielsa: "Peccato non aver sfruttato le opportunità. Abbiamo subito troppe ripartenze"

Scuro in volto Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, dopo la batosta subita sul campo del Manchester United. Questa la sua analisi della partita, riportata da leeds-live.co.uk: "Nel primo tempo abbiamo creato almeno quanto gli avversari, la differenza è stata che loro hanno concretizzato e noi no. Abbiamo fatto tanti errori nella metà campo avversaria e loro sono stati bravi nelle ripartenze, cosa che noi invece non abbiamo fatto nel migliore dei modi. È un risultato difficile da accettare e siamo molto rammaricati di non aver sfruttato a dovere le nostre possibilità"

Sui cambi

"Eravamo sotto di tre gol e ho pensato che con l'inserimento di un centrocampista più difensivo avremmo avuto maggiori possibilità di rientrare in partita favorendo un più immediato recupero palla e ribaltamento dell'azione".

Hai intenzione di cambiare modulo per i prossimi impegni?

"Quando si perde lo stile di gioco viene criticato, quando si vince viene elogiato, è normale. Cercheremo sicuramente di migliorare e limare tutti gli errori messi in evidenza stasera. Il modulo non è importante, ciò che conta è scendere in campo per vincere, qualsiasi sia l'avversario".