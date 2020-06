Leeds, il cartonato di Bin Laden a Elland Road. Imbarazzo nel club

Clamorosa caduta di stile al Leeds United. Il club inglese, per ovviare alle porte chiuse, ha deciso di riempire le tribune mettendo alcuni cartonati degli abbonati ai whites. Tra di essi però spicca la figura di Osama bin Laden. Sagoma che non è passata inosservata, con un sostenitore, la cui postazione era proprio al fianco del terrorista saudita, ha manifestato il suo disappunto chiedendone la rimozione. Il club, oltre ad aver tolto il cartone, si è immediatamente scusato precisando che ulteriori immagini "offensive" non appariranno più ad Elland Road.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020