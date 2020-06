Leeds, Kiko Casilla torna sulle 8 giornate di squalifica: "Accusato senza prove"

Kiko Casilla è stato squalificato per otto giornate dalla FA per aver rivolto dei presunti insulti razzisti nei confronti di Jonathan Leko, giocatore del Charlton, durante la sfida giocata lo scorso 28 settembre. Il portiere spagnolo, quindi, non sarà ancora a disposizione di Marcelo Bielsa per la ripresa del campionato di Championship ed è tornato sull'episodio incriminato ai microfoni di A Diario: "Sono stato sanzionato per una "intuizione", senza alcuna prova. È un argomento complicato, se ne parlo potrebbe essere usato contro di me. Sostengono che abbia detto una parola di cui non conoscevo l'esistenza. Se avessi pronunciato quell'insulto razzista, l'avrei riconosciuto, ma non l'ho fatto. Io sono vicino ai movimenti anti-razzisti degli Stati Uniti".