Leeds, Koch: "Contento di giocare in Premier in un grande club. Qui anche per Bielsa"

vedi letture

Dopo essere stato corteggiato a lungo dalle squadre italiane, Robin Koch alla fine ha scelto il Leeds United. Il difensore dopo aver firmato con il Leeds United ha spiegato così la sua scelta: Sono molto felice di essere finalmente qui dopo così tanto tempo. Sapevo dell'interesse del Leeds da sei mesi, il mio agente mi ha detto che questo club era interessato a me e ho avuto abbastanza tempo per pensarci, parlare con Victor Orta e ora ho preso la mia decisione. Marcelo Bielsa è stato uno dei punti principali che mi hanno spinto di venire qui, ho sentito da tutti che è uno dei migliori allenatori e non vedo l'ora di allenarmi con lui. Sono felice di essere qui in Premier League in un club così grande, per i tifosi è un sogno tornare in Premier League ed è un sogno anche per me".