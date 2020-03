Leeds, la partita con il Cardiff si gioca a FIFA20. Con aggiornamenti social in tempo reale

vedi letture

Se l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus Covid-19 ha fermato gran parte dei campionati in Europa, c'è chi ha voluto comunque provare a regalare ai suoi tifosi un po' di svago via social. Come nel caso del Leeds United: visto che la partita contro il Cardiff è stata rinviata, l'account Twitter del club di seconda serie inglese ha simulato la sfida sulla piattaforma di video-gioco FIFA20, con tanto di aggiornamenti live come per le partite normali. Curiosità: tra l'altro il Leeds ha vinto 3-1. Di seguito i tweet pubblicati dal club inglese.