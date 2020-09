Leeds United, Bielsa: "Partita difficile contro un buon Fulham, ma grande vittoria"

L'allenatore del Leeds United Marcelo Bielsa ha parlato a BT Sport dopo il 4-3 rifilato al Fulham: "E 'stata una partita difficile, era difficile per noi difendere e attaccare ed è stato difficile per noi imporre il nostro stile ai nostri avversari. Nel primo tempo abbiamo permesso loro di giocare da dietro troppo facilmente e anche se non abbiamo difeso troppo male, non abbiamo potuto attaccare. Nella ripresa, dopo il 4-1, hanno ridotto il punteggio in poco tempo, ma è stato perché hanno giocato bene e non perché noi non abbiamo giocato male. Da quel momento in poi abbiamo giocato bene ed è una grande vittoria".