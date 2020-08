Leeds United, il CEO del club rassicura su Bielsa: "Vicini a un nuovo accordo"

Marcelo Bielsa è molto vicino a trovare l'accordo per il rinnovo con il Leeds United. A confermarlo il CEO del club, Angus Kinnear. Il contratto del tecnico argentino scade a finme stagione, ma Kinnear è fiducioso sul nuovo accordo: "So che i tifosi sono nervosi e questo rende anche me un po' nervoso, ma non penso che ci sia una ragione per esserlo". Arrivato nel 2018, Bielsa ha condotto il Leeds al secondo tentativo al ritorno in Premier League, dopo un'attesa per il club lunga 16 anni.