Leeds United, in caso di promozione verrà riscattato Meslier dal Lorient

L'edizione odierna il Telegraph sottolinea che il Leeds United, in caso di promozione in Premier League, sarà in grado di riscattare il cartellino del portiere Ilan Meslier. Il 20enne infatti è arrivato in prestito dal Lorient e il suo riscatto è di 5,5 milioni di euro.