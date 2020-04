Leganes, niente accordo con i giocatori. Il club pronto a ricorrere all'ERTE

Secondo quanto riportato da As il Leganés non ha trovato l'accordo con i propri giocatori per il taglio degli stipendi. Per questo motivo il club ricorrerà all'ERTE che porterà alla riduzione del 70% dei salari con effetti retroattivi a partire dal 14 marzo.