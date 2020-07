Leganes-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Zidane dà spazio ad Areola, Vinicius e Asensio

Alle 21 scenderà in campo il Real Madrid, già campione di Spagna, e ospite del Leganes per l'ultima giornata di Liga. Per questa ultima passerella Zinedine Zidane schiera Areola in porta, mentre a centrocampo punta su Casemiro, Valverde e Isco. In attacco spazio a Asensio, Benzema e Vinicius. I padroni di casa invece schierano un 4-5-1 con Guerrero unica punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LEGANES (4-5-1): Cuéllar; Rosales, Bustinza, Tarín, Siovas, Solva; Amadou, Roque Mesa, Ruibal, Bryan Gil; Guerrero.

REAL MADRID (4-3-3): Areola; Vazquez, Ramos, Militao, Mendy; Casemiro, Valverde, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius.