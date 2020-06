Leganés, Recio: "Noi gran partita, ma al primo tiro hanno segnato. Con il Maiorca è una finale"

E' orgoglioso dei suoi compagni, Recio, anche se restano tanti rimpianti e un po' di rabbia dopo la sconfitta contro il Barcellona: "Abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato due occasioni importanti ma poi purtroppo siamo andati sotto al loro primo tiro - ha dichiarato il centrocampista del Leganés - e così si fa dura. Avrei firmato per subire un solo tiro in 45 minuti in casa del Barcellona, peccato che sia bastato loro per andare in gol. C'è rammarico perché abbiamo dato il massimo". Ora lo scontro diretto contro il Maiorca: "E' una finale, ci giochiamo tantissimo: è una diretta concorrente, con così poche partite a disposizione diventa una sfida fondamentale per la salvezza".