Leganés, Toni Amor: "Rigore su Messi? A noi non lo avrebbero fischiato"

Il vice-allenatore del Leganés, Toni Amor, critica la decisione dell'arbitro di concedere il rigore al Barcellona per la spinta su Messi in area di rigore: "Secondo me è stato molto generoso, era una semplice azione di gioco - ha dichiarato il secondo di Aguirre - e penso che a parti invertite non sarebbe stato fischiato". E, secondo Amor, è soltanto l'ultimo episodio a sfavore di una lunga lista: "Anche contro il Valladolid siamo stati penalizzati, ma non ci siamo mai lamentati degli arbitraggi". E sull'allontanamento di Aguirre: "Non so perché sia stato mandato via, l'arbitro avrà avuto le sue ragioni". Infine, uno sguardo al futuro: "Ora pensiamo soltanto a lavorare: al Camp Nou abbiamo dato tutto, potevamo andare sull'1-0 per noi e invece ci siamo ritrovati sotto. L'obiettivo è la salvezza, contro Maiorca e Granada saranno sfide fondamentali: cercheremo in tutti i modi di centrare il nostro obiettivo".