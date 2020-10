Leicester, brutte notizie per Rodgers. Soyuncu fuori tre mesi, problemi anche per Vardy

Brutte notizie per il Leicester che con ogni probabilità perderà per i prossimi tre mesi il suo centrale difensivo Caglar Soyuncu, infortunatosi con la nazionale turca. A confermarlo il tecnico dei Foxes Brendan Rodgers. Problemi anche per Jamie Vardy che salterà con ogni probabilità l'esordio in Europa League contro lo Zorya Lugansk.