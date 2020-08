Leicester City, occhi su Tagliafico per sostituire Chilwell

E' quasi fatta per la cessione di Ben Chilwell al Chelsea. Il Leicester City guadagnerà circa 50 milioni di sterline dalla vendita del terzino ed è alla ricerca di un sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni del Mail on Sunday, le Foxes starebbe seguendo con attenzione Nicolas Tagliafico, giocatore dell'Ajax che ha due anni di contratto con il club olandese. Tagliafico sembra in procinto di lasciare l'Olanda ma sembra preferire al momento un club che gioca la Champions League, condizione che il Leicester non può soddisfare.