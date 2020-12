Leicester-Everton 0-2, le pagelle: Schmeichel bocciato, bene Holgate

vedi letture

Leicester-Everton 0-2

Marcatori: 21' Richarlison, 72' Holgate.

LEICESTER

Schmeichel 5.5 - Non addomestica a dovere il tiro tutt'altro che imparabile di Richarlison in occasione della prima rete dei Toffees. Non può nulla sul raddoppio, anzi prima del tap-in finale di Holgate si rende protagonista di due notevoli interventi.

Justin 6.5 - Esegue un buon lavoro in entrambe le fasi, soprattutto nella ripresa.

Fofana 6 - Fa buona guardia in difesa, nonostante qualche disattenzione.

Ndidi 6 - Gara tutto sommato solida in coppia con Fofana.

Fuchs 5.5 - Troppo remissivo sulla fascia sinistra.

Mendy 6 - Gara di quantità la sua, anche se commette qualche errore tecnico di troppo. (Dal 73' Iheanacho s.v.).

Ünder 6 - Indiscutibile la sua voglia di incidere sulla gara con la classica giocata ad accentrarsi sul mancino; Godfrey, però, gli rende la vita difficile. (Dal 61' Pérez 6 - Entra con l'atteggiamento giusto. Sfortunato, segna un gol poi annullato per evidente fuorigioco).

Tielemans 5.5 - Il centrocampista più in ombra delle Foxes. Si limita al compitino.

Maddison 6 - Prova a mettere la sua qualità a disposizione del collettivo, muovendosi spesso sulla trequarti offensiva, ma trova pochi spazi.

Barnes 5.5 - L'avvio di gara sembra promettente, ma con il trascorrere dei minuti il suo apporto offensivo viene meno.

Vardy 6 - Viene cercato poco dai compagni, anche se non fa mancare pressing e aggressività. Fa quello che può.

EVERTON

Olsen 6 - Viene impegnato di rado dalle Foxes. Serata di ordinaria amministrazione.

Holgate 7 - Lavoro quasi esclusivamente difensivo il suo, rivolto a neutralizzare Barnes dalla sua parte. Poche sbavature, tanti contrasti vinti e il gol del raddoppio a coronare la sua prestazione.

Mina 6.5 - A volte un po' disarmonico negli interventi, ma comunque estremamente efficace.

Keane 6.5 - Sempre puntuale negli interventi. Prestazione da leader difensivo.

Godfrey 6 - Partita ordinata e priva di errori. Limita bene Under e, quando ne ha la possibilità, va in sovrapposizione.

Sigurdsson 6 - Meno in luce degli altri centrocampisti, ma comunque utile alla causa con il suo dinamismo.

Allan 6.5 - La sua partita dura solo 41', poi deve abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. Fin quando rimane in campo, abbina la sua proverbiale capacità negli intercettamenti ad un buona qualità in regia. (Dal 41' Gomes 6 - Partita diligente in cui predilige le giocate semplici. Qualche incertezza in fase di ripiego).

Doucouré 6.5 - Recupera una marea di palloni a centrocampo, dove ricorda il miglior Matuidi: uomo prezioso nella mediana di Ancelotti.

Iwobi 6.5 - Si rende protagonista di qualche spunto interessante sulla fascia destra. Volenteroso, dà sempre manforte alla fase di non possesso dei suoi. (Dal 92' Kenny s.v.).

Calvert-Lewin 6 - Viene coinvolto poco nella manovra dei Toffees. Conquista qualche punizione utile a far respirare i suoi. (Dal 90' Gordon s.v.).

Richarlison 6 - Trova un gol piuttosto fortunoso, facilitato dall'errore di Schmeichel. Per il resto, raramente crea superiorità numerica sulla sinistra.