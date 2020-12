Leicester-Everton, formazioni ufficiali: Ancelotti lancia Olsen fra i pali

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Leicester-Everton. Carlo Ancelotti ancora senza James Rodriguez, in fase di recupero ma non ancora pronto e non convocato. Spicca la presenza di Robin Olsen. Lo svedese, di proprietà della Roma, ha fin qui giocato una sola partita, datata 1° novembre:

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Justin, Fofana, Ndidi, Fuchs; Mendy; Barnes, Tielemans, Under, Maddison; Vardy. All. Rodgers.

EVERTON (4-3-3): Olsen; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Sigurdsson, Allan, Doucouré; Iwobi, Calvert-Lewin, Richarlison. All. Ancelotti.

Classifica Premier League:

Tottenham 25

Liverpool 25

Leicester 24

Southampton 23

Chelsea 22

Manchester City 20

West Ham 20

Everton 20

Manchester United 20

Wolverhampton 20

Aston Villa 18

Crystal Palace 17

Newcastle 17

Leeds 14

Arsenal 13

Brighton 10

Burnley 9

Fulham 8

West Bromwich 7

Sheffield United 1