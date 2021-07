Leicester, fissato il prezzo per il difensore Soyuncu: serviranno almeno 50 milioni di euro

Il futuro del centrale difensivo Caglar Soyuncu potrebbe essere lontano dal Leicester anche se non sarà semplice portarlo via dal club. Secondo quanto riferito dal portale turco Ajansspor il club inglese avrebbe fissato in almeno 50 milioni di euro la cifra per il cartellino del difensore che piace molto sia al Manchester United, sarebbe la prima alternativa a Varane, sia al Manchester City.