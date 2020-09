Leicester, i numeri di una prima da incorniciare per Castagne: un tiro, un gol e solidità dietro

Grandissima prima per Timothy Castagne, acquisto più costoso nella storia del Leicester andato a segno nella prima partita di campionato delle Foxes - vinta 0-3 in casa del neo-promosso West Bromwich - e contemporaneamente anche nel suo debutto in assoluto nel club ed in Premier League. Una prova suggellata dal gol, ma rinforzata anche dai numeri del belga ex Atalanta, evidenziati di seguito dall'account statistico di Sky Sports UK, in cui spicca la rete segnata sul suo unico tiro, ma anche gli eccezionali numeri difensivi, specialmente sul gioco aereo.