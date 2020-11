Leicester, Iheanacho formato europeo: tre gol e tre assist in altrettante gare

Il Leicester in Europa può contare su un Kelechi Iheanacho in stato di grazia. L’attaccante infatti è stato coinvolto in ben sei reti (tre gol e tre assist) nelle prime tre gare di Europa League in questa stagione. C’è però da sottolineare che nelle scorsa gara l’attaccante nigeriano giocò appena venti minuti. Un rendimento che potrebbe aprirgli nuove prospettive anche in campionato dove finora ha raccolto solo tre presenze per un totale di 102 minuti senza riuscire ancora a segnare.