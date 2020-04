Leicester, il capitano Morgan: "Torniamo a giocare appena possibile. Anche a porte chiuse"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Tornare a giocare al più presto darebbe una spinta a tutta l'Inghilterra". E' il pensiero del capitano del Leicester Wes Morgan che, pur ammettendo di accettare tutte le restrizioni per il Coronavirus, vorrebbe tornare in campo subito anche a porte chiuse. Il Leicester è stata l'ultima squadra della Premier League a giocare, battendo l'Aston Villa il 9 marzo, prima del blocco totale. E Morgan è impaziente di tornare non appena sarà sicuro farlo. "Non appena il governo o le autorità calcistiche lo ritengono sicuro, o almeno sicuro da giocare in quarantena, dobbiamo farlo - afferma il difensore giamaicano come riporta il Daily Mail - Sarebbe una spinta per la nazione, a tutti manca il calcio. Penso che tutti sentano il vuoto che la sua assenza ha lasciato nelle nostre vite. Quando è successo per la prima volta, e si parlava di giocare a porte chiuse, non ero pronto. Ora però spero di giocare anche a porte chiuse. I tifosi creano l'atmosfera, sarebbe un peccato se non fossero in grado di vederci giocare dal vivo. Ma considerando l'entità di questa crisi e quanto tempo rischiamo di trascorrere senza calcio, c'è stato un cambiamento di prospettiva. Penso che la maggior parte dei tifosi sarebbe felice lo stesso di vederci giocare dalla TV. E i giocatori sanno che abbiamo la responsabilità di giocare, purché sia ;;sicuro farlo". La stagione calcistica in Inghilterra è attualmente sospesa a tempo indeterminato. (ANSA).