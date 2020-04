Leicester, Maddison: "Adoro questo club. Vogliamo finire la stagione e qualificarsi in Champions"

vedi letture

James Maddison ha ribadito ancora una volta la sua intenzione di restare al Leicester City, accantonando l'interesse del Manchester United: "Venire qui è stata una delle migliori decisioni che ho preso. Adoro questo club", ha spiegato Maddison che sul momento attuale ha aggiunto: "Questa situazione non è ideale perché stavamo andando così bene ed eravamo in lizza per la Champions League. Vogliamo solo finire e provare a qualificarci in Champions League perché è una competizione che ho sempre voluto giocare".