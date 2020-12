Leicester-Manchester United 2-2, le pagelle: fa tutto Bruno Fernandes, Pogba spento

LEICESTER-MANCHESTER UNITED 2-2

Marcatori: 23' Rashford (M), 31' Barnes (L), 79' Bruno Fernandes (M), 85' Vardy (L)

LEICESTER

Schmeichel 6,5 - Può fare ben poco sui due gol dei "Red Devils", ma è bravissimo a prendersi la scena con una gran parata su Rashford allo scoccare dell'ora di gioco.

Justin 6 - Gioca con attenzione sulla corsia di destra commettendo errori in poche circostanze.

Fofana 6,5 - Si accende in particolare nella seconda metà di gara, dimostrando di avere ottime capacità anche in fase di non possesso: il suo aiuto alla squadra è fondamentale.

Evans 6 - Prova solida e precisa del centrale difensivo delle "Foxes".

Castagne 6 - Pomeriggio non impeccabile per l'ex Atalanta, preso alla sprovvista nell'azione che ha portato al raddoppio degli uomini di Solskjaer.

Ndidi 6,5 - Lavora sottotraccia fornendo una lunga serie di palloni verso Tielemans e il reparto offensivo: grande apporto del numero 25 a centrocampo.

Tielemans 7 - Comanda il centrocampo, disimpegnandosi a dovere sia in fase offensiva che in fase difensiva. Disputa un primo tempo di livello veramente alto, nella seconda metà di gara cala leggermente restando però un giocatore fondamentale nell'undici di Rodgers.

Albrighton 6 - Dà vita ad un bel duello con Shaw: quando ha spazio, inoltre, non rinuncia ad affondare il colpo sulla fascia (Dall'81' Perez s.v.)

Maddison 6 - E' uno dei giocatori di maggior talento, ma non riesce a metterlo in mostra più di tanto: sforna l'assist per il primo gol, poi non va lontano dalla gioia personale direttamente da calcio da fermo.

Barnes 7,5 - Segna un grandissimo gol per il momentaneo 1-1. Non si ferma un attimo: corre per novanta minuti da una parte all'altra del campo, facendosi trovare sempre al posto giusto... al momento giusto. Solido.

Vardy 6,5 - Come i grandi campioni, riesce a dire la sua anche in una giornata all'apparenza storta: fuori dal gioco per oltre ottanta minuti, nel finale trova la zampata per il definitivo 2-2 regalando un punto d'oro al Leicester.

MANCHESTER UNITED

De Gea 5,5 - Spesso e volentieri impreciso coi piedi, ma non può far nulla sul gol di Barnes mentre sul pareggio di Vardy paga la deviazione di Tuanzebe.

Lindelof 6 - Costretto ad uscire prima del previsto a causa di un fastidio fisico, gioca una partita tutto sommato tranquilla ma senza picchi eclatanti (Dal 66' Tuanzebe 5,5 - Poco centrato, in venticinque minuti sbaglia tanto spalancando anche la strada al 2-2 delle "Foxes" con un errore in marcatura)

Bailly 6,5 - Ha un impatto devastante sul match: scatta dai blocchi di partenza davanti a tutti, vanificando ogni sforzo di Vardy per quasi tutta la partita. Si fa trovare impreciso, al pari di Tuanzebe, sul gol del pareggio.

Maguire 6 - Aiuta il compagno di reparto a contenere le manovre offensive del Leicester.

Shaw 5,5 - Buon apporto in fase difensiva, non pervenuto in avanti: ci si aspettava una prova di livello decisamente più alto da parte sua.

Fred 6,5 - Leader del centrocampo dello United, abile nel recupero dei palloni e nell'impostare nuove azioni offensive della squadra di Solskjaer.

McTominay 6 - Solito lavoro di sostanza in mezzo al campo, bravo e attento anche quando c'è da difendere con il resto dei compagni.

James 5 - Dai suoi piedi nasce l'azione del gol dell'1-0, ma questo è l'unico highlights della sua partita: costantemente in difficoltà, sbaglia anche l'impossibile. Completamente fuori dal gioco (Dal 54' Pogba 6 - Non il miglior spezzone di gara della carriera del talento francese: spento)

Bruno Fernandes 7 - Fa tutto lui, ma ormai non è più una novità: offre l'assist a Rashford, perde un sanguinoso pallone sulla trequarti favorendo il pari di Barnes e poi mette la firma sul momentaneo 1-2. Giocatore in costante crescita, continuerà a stupire anche nel 2021.

Rashford 6 - Sblocca la gara al 23' ma avrebbe potuto segnare dopo appena settanta secondi. Non sempre lucido davanti alla porta, gli manca quella concretezza in più necessaria per diventare un grande campione.

Martial 5,5 - Nell'unico vero affondo, va a segno ma si vede annullare il gol per posizione di fuorigioco: sfortunato nella circostanza ma in generale poco continuo (Dal 75' Cavani 6,5 - Entra fin da subito in partita: prima spaventa Schmeichel, poi si trasforma in assist-man per il guizzo vincente di Bruno Fernandes)