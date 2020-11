Leicester, Mendy: "Do sempre il massimo, Vardy è un giocatore fantastico"

Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Braga, il centrocampista del Leicester Nampalys Mendy ha dichiarato: "Non è cambiato niente per me. Do sempre il massimo. Ndidi è un giocatore importante per la squadra, ma è positivo che ci siano anche delle opzioni come me o Hamza Choudhury. Vardy? Jamie è un giocatore fantastico. Siamo fortunati a poter giocare con lui e vediamo come si esibisce sotto porta ogni giorno. Ha una buona energia ed è un buon leader".