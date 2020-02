vedi letture

Leicester, Rodgers: "Delusi per il rigore non datoci. Una partita fantastica"

Dopo la partita persa per 1-0 contro il Manchester City, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha parlato così a Sky Sports: "Siamo rimasti delusi per il rigore non dato per il fallo di mano di De Bruyne, anche perché abbiamo creato molto. È stata una partita fantastica. Tutto ciò che ho chiesto ai giocatori di fare in termini di aggressività e pressioni che abbiamo fatto, ha causato problemi al City. Eravamo ovviamente stanchi verso la fine: uno o due dei nostri giocatori stavano lottando e non avevano più gamba. Siamo comunque in una buona posizione di classifica: resto positivo".