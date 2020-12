Leicester, Rodgers: "Domani giocherà chi ha trovato meno spazio e alcuni ragazzi giovani"

vedi letture

Alla vigilia del match contro lo Zorya, il manager del Leicester Brendan Rodgers ha parlato in conferenza: "E' un'opportunità per far giocare alcuni dei calciatori che stanno tornando da un infortunio e alcuni dei nostri giovani. Abbiamo lasciato a casa alcuni big che hanno tutti giocato molto sia per noi sia per le rispettive nazionali. Possono prepararsi al meglio per la partita del fine settimana. E' fantastico ritrovare Ndidi. Soyuncu giocherà così come Ricardo Pereira. Castagne è ancora fuori, vedremo come sta quando rientreremo. Penso che i ragazzi abbiano raccolto risultati incredibili, è un'enorme testimonianza di quanto stiano facendo in campo. E' fantastico".