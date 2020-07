Leicester, Rodgers dopo il ko: "Dobbiamo resettare la mente se vogliamo il terzo posto"

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester terzo in classifica in Premier League, ha parlato in seguito alla sconfitta subita contro l'Everton: "Penso che nel corso della stagione abbiamo dimostrato il nostro valore e il nostro talento. Non c'è dubbio che dobbiamo resettare la nostra mente se vogliamo raggiungere ciò che vogliamo ottenere. Per fortuna siamo ancora in questa posizione fantastica e vogliamo provare a difenderla. Dobbiamo tornare al livello altissimo che abbiamo raggiunto e mostrato per tutto il corso della stagione".