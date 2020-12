Leicester, Rodgers e il mercato: "Non credo che faremo acquisti solo per il gusto di farlo”

Reduce dal pareggio contro il Palace nel pomeriggio di oggi e con il secondo posto alla pari dell’Everton, Brendan Rodgers, tecnico del Leicester ha risposto alle domande circa il mercato di gennaio arrivata dalla stampa: “Innesti nelle prossime settimane? Non penso. Credo che si possa far qualcosa solo se possa davvero aiutarci e migliorarci in maniera importante. Poi è chiaro che il club vigilerà, ma non penso che faremo acquisti solo per il gusto di farlo”.