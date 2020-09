Leicester, Rodgers: "Non ero mai riuscito a battere Guardiola, prestazione e risultato speciali"

vedi letture

Dopo la cinquina rifilata al Manchester City, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers si è detto alquanto soddisfatto: "Per battere Man City devi correre come un matto. Quindi devi avere quella mentalità vincente. Tatticamente eravamo messi bene e con il pressing giusto abbiamo chiuso gli spazi. Abbiamo mostrato una buona compostezza e siamo rimasti calmi dopo il loro primo gol, sapevamo di poter causare loro problemi. È stata una prestazione e un risultato brillante. Mi ci sono voluti 13 anni per giocare in questo modo. Guardiola? Pep è un manager speciale. Un vero pioniere nel nostro settore. Amo tutto ciò che fa, non sono riuscito mai a batterlo ma oggi è stata una prestazione speciale".