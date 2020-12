Leicester, Rodgers: "Pareggio meritato, si è vista la nostra forza mentale"

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Manchester United nel "Boxing Day" di Premier League: "Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra offensiva e molto forte. Ci siamo comportati bene sia in difesa che a centrocampo: nel primo tempo abbiamo creato qualcosa in più in avanti mentre nella ripresa siamo stati costretti in prevalenza a difenderci. Anche nelle situazioni di svantaggio ci siamo disimpegnati a dovere, mettendo in campo entusiasmo e tanta voglia di fare: oggi si è vista la forza mentale dei miei giocatori, il pareggio è meritato".