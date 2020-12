Leicester, Rodgers: "Serata sfortunata, ko incomprensibile: c'è frustrazione"

vedi letture

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha commentato ai microfoni del canale tematico del club la sconfitta casalinga per 0-2 rimediata contro l'Everton: "Siamo frustrati. Abbiamo tenuto il possesso palla, ma stasera è mancato quel pizzico di qualità nel nostro gioco per creare delle chiare palle gol. Vardy ha avuto una buona opportunità con un colpo di testa, poi ci è stato negato un rigore evidente. Sicuramente non abbiamo avuto la necessaria fortuna questa sera, ma a volte è così che va. È una di quelle situazioni in cui torni a casa e non riesci a capire come hai perso la partita. L'impegno dei giocatori, ad ogni modo, è stato un aspetto molto positivo".