Leicester, Rodgers: "Soyuncu eccezionale: è super veloce e sa giocare a calcio"

Il manager del Leicester Brendan Rodgers ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida contro l'Everton soffermandosi anche sulla sconfitta di ieri contro il Chelsea in FA Cup: "Siamo ovviamente molto delusi dal risultato. Ma ci sono stati molti aspetti della partita che mi sono piaciuti. La gara con l’Everton? Non vediamo l'ora. Le partite stanno diventando tante e ravvicinate e abbiamo ottime possibilità di continuare con il nostro livello di prestazione. Soyuncu? E' stato eccezionale per essere la sua prima stagione in Premier League. Vuole difendere, è aggressivo, super veloce e sa giocare a calcio".