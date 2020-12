Leicester, Rodgers su Tielemans: "Voci normali in questo periodo. Ma non mi interessano"

Il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha parlato del futuro del centrocampista Youri Tielemans che avrebbe ricevuto diverse richieste per lasciare il club già a gennaio: “In questo periodo gli agenti iniziano a riscaldarsi e tirare fuori alcune storie o trattative. Sono sicuro che valga lo stesso per le voci su Youri, ma quanto accede fuori dal campo non mi interessa. Il mio lavoro è quello di aiutarlo a migliorare e farlo rendere al meglio nella squadra. - continua Rodgers come si legge su SkySports.com - Si tratta di un giocatore di grande talento, fantastico ed è una vera gioia lavorare con lui".