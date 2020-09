Leicester, Slimani in uscita: l'algerino piace a Lione, WBA e Brighton

Accostato in passato anche all'Inter, Islam Slimani si appresta a vivere una nuova tappa della sua carriera. Il Monaco non lo ha riscattato dal Leicester, ma l'algerino non rientra nei piani di Rodgers e sicuramente lascerà le Foxes prima dell'inizio della nuova stagione; non è bastato un buon rendimento (9 reti e 8 assist in 18 partite di campionato) a convincere l'ex tecnico del Liverpool. Sulle sue tracce, riporta FootMercato, ci sono Lione, West Bromwich e Brighton.